اغتيال أحد وجهاء عشيرة البكارة وإصابة شقيقه “شيخ قبيلة البوصالح” بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال طالت أحد وجهاء عشيرة البكارة بالإضافة إلى إصابة شقيقه وهو “شيخ قبيلة البوصالح” بعد تعرضهما لإطلاق نار من قِبل مجهولين عند طريق جزرة البوحميد ( البرية ) بريف ديرالزور الغربي، وينحدر الشقيقان من قرية “الكبر” الذي جرى استهداف مفاعل نووي فيها من قِبل إسرائيل في العام 2007 .

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 807 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 294 مدنياً، من بينهم 18 طفلًا و15 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 509 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.