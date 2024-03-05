اغتيال ضابط برتبة عقيد في إدارة المخابرات العامة بالميادين شرقي ديرالزور

محافظة دير الزور: قتل ضابط برتبة عقيد في إدارة المخابرات العامة على يد مسلحين يستقلون دراجات نارية، حيث استهدفوا سيارته بالرصاص بشكل مباشر قرب دوار البلعوم بالميادين بريف دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها.

ينحدر القتيل من مدينة طرطوس، يرجح أنه تمت تصفيته لوجود خلافات مع مسؤولين أمنيين لمعابر التهريب والحواجز الأمنية ضمن المدينة.

وأشار المرصد السوري في 24 شباط الفائت إلى مقتل عنصر من “الدفاع الوطني” برصاص أفراد خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالقرب سوق الهال بمدينة الميادين شرقي دير الزور ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والميليشيات الموالية لها، كما سلبوه سلاحه نوع كلاشينكوف، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.