اغتيال عميد في المخابرات الجوية قرب الجولان المحتل في ريف القنيطرة

محافظة القنيطرة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من المنطقة الجنوبية في سوريا، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا بالرصاص عميد في المخابرات الجوية “متقاعد” قرب الجولان المحتل في بلدة قرقس في ريف القنيطرة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن العميد المتقاعد ينحدر من مدينة جاسم في ريف درعا الشرقي، وكانت تربطه علاقة وطيدة مع أفرع النظام الأمنية قبيل مقتله.

وفي 20 أبريل/نيسان المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن مسلحون مجهولون بالرصاص، استهدفوا عنصرين من مرتبات اللواء 112 التابع لقوات النظام، في منطقة غدير البستان بريف القنيطرة قرب الجولان المحتل، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.