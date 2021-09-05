اغتيال عنصرين من “المخابرات الجوية” في ريف درعا الأوسط والأخيرة تداهم منازل مدنيين على خلفية الحادثة

محافظة درعا: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال طالت عنصرين من “المخابرات الجوية” في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، وعقب الحادثة، نفذت أجهزة النظام الأمنية حملة مداهمات في الحي الشمالي لمدينة داعل.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، نشر صباح اليوم أن عملية اغتيال جديدة في الجنوب السوري، طالت ضابط في قوات النظام وشخص متعاون مع أجهزة النظام الأمنية كان برفقته على أطراف قرية الهجة قرب الجولان المتحل بريف القنيطرة الجنوبي، في حين رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك عند الحدود السورية – الأردنية.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1174 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 828، وهم:243 مدنيًا بينهم 14 مواطنة، و24 طفل، إضافة إلى 377 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 148 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و27 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 33 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.