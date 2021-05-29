اغتيال عنصر في قوات “الأمن العسكري”.. وجريحان بانفجار لغم في محافظة درعا

محافظة درعا: قُتل عنصر من “الأمن العسكري”، وأصيب مواطن، نتيجة استهداف الأول بالرصاص، من قبل مسلحين مجهولون، في مدينة درعا البلد.

على صعيد آخر، دوى انفجار في بلدة الشجرة بريف درعا، نتيجة لغم، ما أدى إلى إصابة شابين من أبناء البلدة بجروح متفاوتة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا والجنوب السوري بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران 2019 حتى يومنا هذا 1085 هجمة واغتيال، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 744، وهم: 208 مدنيًا بينهم 13 مواطنة، و22 طفل، إضافة إلى 346 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و 133 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و26 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 31 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس”.