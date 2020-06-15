اغتيال قائد “جيش الصقور” ضمن الجبهة الوطنية للتحرير في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عملية اغتيال طالت قائد “جيش الصقور” التابع لـ”لجبهة الوطنية للتحرير”، وجرت عملية الاغتيال عبر إطلاق النار عليه من قِبل مسلحين مجهولين في قرية سرجة بريف إدلب الجنوبي، كما أصيب شخص آخر كان برفقته.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، بأن القتيلين اللذين استهدفتهما الطائرة بدون طيار في مدينة إدلب، هما المسؤول العسكري العام لتنظيم “حراس الدين” أردني الجنسية، والآخر يمني الجنسية ويعمل مسؤولا في جيش البادية التابع للتنظيم، حيث قتلا جراء استهداف سيارة نوع “سنتافيه” قرب مسجد شعيب في مدينة إدلب.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن الطائرة تابعة لـ”التحالف الدولي”، حلقت في أجواء المدينة، تزامنا مع الاستهداف.