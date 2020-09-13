اغتيال مقاتل من الفصائل الموالية لأنقرة برصاص مجهولين في ريف مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، عملية اغتيال جديدة شهدتها منطقة عفرين، حيث قتل عنصر ضمن الفصائل الموالية لأنقرة جراء إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة شران، بريف مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الغربي.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن انفجاراً هز بلدة الغندورة الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، بريف حلب الشمالي الشرقي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم السبت عند أطراف البلدة، بسيارة لأشخاص يعملون ضمن المعبر مع “الجبهة الشامية”، ما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخر بجراح.