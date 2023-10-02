اغتيال مواطن شارك في معارك ضد “التنظيم” في ريف دير الزور الشرقي

اغتيال مواطن شارك في معارك ضد “التنظيم” في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون مجهولون، يستقلون دراجة نارية، يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، بالأسلحة الرشاشة، لاعب رياضي في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور، مما أدى لمقتله على الفور، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد”.

وبحسب المعلومات، فإن القتيل كان من الذين شاركوا في الكثير من المعارك ضد خلايا “التنظيم”.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 125 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 82 قتيلا، هم: 19 مدنيين و58 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-94 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 17 من المدنيين، ومجهول الهوية، و32 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي.

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة.

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.