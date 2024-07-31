اغتيال متهم بالتعاون مع شعبة المخابرات العسكرية في ريف درعا الغربي

محافظة درعا: اغتيل مختار بلدة الجبيلية المتهم بالتعاون مع شعبة المخابرات العسكرية التابعة للنظام، جراء استهدافه بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين في أحد أحياء مدينة نوى بريف درعا الغربي، من ثم لاذ المهاجمون إلى جهة مجهولة بعد تنفيذ العملية.

ويأتي ذلك استمراراً لانتشار الفوضى والانفلات الأمني في درعا وأريافها، بسبب غياب دور الأجهزة الأمنية في المناطق التي تخضع لسيطرتها.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 218 حادثة فلتان أمني، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 246 شخصا، هم:

– 72 من المدنيين بينهم 6 سيدات و18 طفل

– 74 من قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها والمتعاونين معها

– 16 من المتهمين بترويج المخدرات

– 5 من اللواء الثامن الموالي لروسيا

– 16 من تنظيم “الدولة الإسلامية” بينهم قيادي

– 54 من الفصائل المحلية المسلحة

– 7 من المتعاونين مع حزب الله اللبناني

– 1 عقيد منشق عن قوات النظام

– 1 مجهول الهوية.