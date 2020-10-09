اقتتال جديد بين الفصائل الموالية لتركيا في مناطق “نبع السلام” يسفر عن جرحى مدنيين وعسكريين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اقتتالاً جديداً بين الفصائل الموالية لتركيا في قرية تل حلف بريف رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، حيث دارت اشتباكات بين فصيلي السلطان مراد وسليمان شاه، واستخدموا فيها قنابل يدوية وقذائف “آربيجي”، وأسفر الإقتتال عن إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة، نتيجة سقوط إحدى القنابل في صيدلية بشرية، بالإضافة لإصابة عدد من العناصر المتقاتلة بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 5 أكتوبر الجاري، حملة مداهمة واعتقالات واسعة للفصائل الموالية لتركيا في ريف رأس العين، بمساعدة مختار موالي لهم في إحدى القرى، حيث اعتقل عناصر من السلطان مراد وسليمان شاه والشرطة العسكرية، العديد من الشباب بأعمار ما بين 20 و30 عام، من قرى كوع شلاح وعريشة والبويضة في ريف رأس العين بريف الحسكة.

وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن عناصر الفصائل الموالية لتركيا يعتدون على حرمات المنازل وينتهكون خصوصيتها، بالإضافة إلى الاستيلاء على الهواتف النقالة من الأهالي، بتهمة الإرهاب والتخابر مع “قسد”.