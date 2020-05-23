اقتتال عشائري عنيف يودي بحياة نحو 10 أشخاص في ريف دير الزور الشمالي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توتراً يسود قرية ماشخ بريف دير الزور الشمالي، والتي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وذلك على خلفية اقتتال مسلح بين عشيرة الـ “البكير” من طرف، وعشيرة “البوفريو ” من طرف آخر.

وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، فإن شخص من عشيرة البكير قتل يوم أمس الجمعة بعد إطلاق النار عليه من قبل مجهولين أثناء خروجه لإطفاء “مولدة الكهرباء” أمام منزله في القرية، ليقوم أبناء عشيرة المقتول بالهجوم اليوم السبت على قرية ماشخ مستهدفة عشيرة “البوفريو” التي تربط بينهما عداوة قديمة.

حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تسببت بمقتل 8 من عشيرة “البكير” وسط معلومات عن مزيد من القتلى والجرحى بين الطرفين، عقب ذلك غادر المهاجمين القرية.