اقتتال فصائلي جديد تشهده مدينة رأس العين ( سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الساعات الفائتة، اشتباكات وصفت بالعنيفة، بين مجموعة عسكرية تابعة لفصيل “صقور الشمال” من جانب، ومجموعة أخرى تابعة لفصيل “السلطان مراد” من جانب آخر، وذلك ضمن مدينة رأس العين (سري كانييه)، بريف الحسكة، وجرى استخدام اارشاشات الثقيلة في الاشتباكات، وسط معلومات عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين، دون معلومات عن أسباب الخلاف.

وكان المرصد السوري، رصد في 12نيسان الجاري، إصابة 3 مواطنين، جراء إلقاء قنبلة واشتباكات مع عناصر فرقة الحمزة الموالية لتركيا، في مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة.

ووفقًا للمصادر، فإن الاشتباك جرى في أحد مطاعم الوجبات الرمضانية، إثر خلاف عناصر فرقة الحمزة مع العاملين في المطعم، على خلفية طلب العناصر لوجبة طعام، في حين ألقى أحد العناصر قنبلة كانت بحوزته، كما استخدموا قذيفة “آربيجي”، ما أدى إلى نشوب اشتباكات التي أسفرت عن مصابين وأضرار مادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 12 نيسان، مقتل شخص مجهول الهوية، كان يقود سيارة انفجرت قبل وصولها إلى موقع عسكري للفصائل الموالية لتركيا في ريف مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 3 نيسان، توتراً في مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، على خلفية الاقتتال المسلح بين فصيل السلطان مراد، ومجموعة “درع الحسكة” التابعة لذات الفصيل أيضاً والتي خلفت جرحى، حيث لايزال الاستنفار قائم بين الطرفين، وكان المرصد السوري وثق مساء أمس، إصابة 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين مجموعتين من فرقة السلطان مراد في مدينة رأس العين بريف الحسكة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن الاشتباكات نتيجة تعاطيهم حبوب مخدرة، دون ورود معلومات واضحة عن أسباب الاشتباكات.