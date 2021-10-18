اقتتال مسلح بين عائلتين يخلف خسائر بشرية ضمن مناطق نفوذ قسد بريف الرقة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اقتتال مسلح جديد ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية، حيث اندلعت اشتباكات بين مسلحين من عائلتين إثر نزاع على أرض زراعية في ناحية الكرامة الواقعة بالقطاع الشرقي من الريف الرقاوي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى، وسط توتر تشهده المنطقة ومحاولات من أطراف محايدة التدخل لفض الاقتتال، ووثق المرصد السوري أمس، مقتل شخص متأثراً بجراح أصيب بها يوم السبت، جراء إطلاق النار على مجموعة أشخاص نتيجة ثأر قديم تجدد في قرية المويلح بريف دير الزور، ليرتفع تعداد الذين قتلوا في الحادثة إلى 3 بينهم عنصر في قوات سوريا الديمقراطية، وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى مقتل اثنين أحدهما عنصر في قوات سورية الديمقراطية، في اقتتال عائلي، نتيجة ثأر قديم تجدد في قرية المويلح في ريف دير الزور.

ووفقًا للمصادر فإن اشتباكات بالأسلحة جرت بين العائلتين، صباح السبت في منطقة أبو النيتل شمال دير الزور ، في حين تدخلت “قسد” وأوقفت الإقتتال بدون خسائر من الطرفين.

وتشهد عموم الأراضي السورية فوضى نتيجة انتشار السلاح الذي يتسبب بسقوط ضحايا، حيث تتطور خلافات عائلية أو عشائرية إلى معارك حقيقية بمختلف أنواع الأسلحة، نظرًا للانفلات الأمني الذي تعيشه معظم المناطق على اختلاف مناطق السيطرة والنفوذ.