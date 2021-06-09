اقتتال مسلح بين عناصر من “السلطان مراد وجيش الشرقية” في مدينة عفرين

محافظة حلب: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من مناطق غرفة عمليات “غصن الزيتون”، باقتتال مسلح جديد شهدته مدينة عفرين الخاضعة للنفوذ التركي بريف حلب الشمالي الغربي، بعد منتصف الليل، بين مجموعة تابعة لفصيل السلطان مراد وأخرى تابعة لجيش الشرقية، وذلك قرب دوار نيروز في المدينة، ما أدى لإصابة اثنين من الطرفين بجراح، ولم ترد معلومات عن أسباب الاقتتال إلى الآن.

وكان المرصد السوري أشار في الرابع من الشهر الجاري، إلى أن أن عناصر مسلحة من “لواء الوقاص” اعتدوا بالضرب المبرح على 12 شخصًا من أهالي قرية هكجة التابعة لناحية شيخ الحديد في ريف عفرين شمالي غرب حلب، وذلك بعد اعتقالهم لعدة ساعات، بسبب قيامهم بطرد مجموعة من الرعاة ينحدرون من محافظة إدلب، كانوا يرعون أغنامهم داخل حقول وبساتين زراعية تعود ملكيتها للأهالي، وأبقى الفصيل على مواطن في سجونه، ريثما يقوم شقيقه بتسليم نفسه لفصيل “الوقاص” بسبب قيامه بشتم أحد الرعاة.