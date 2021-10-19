اقتتال مسلح بين عناصر من ميليشيا تابعة لإيران وآخرين من “الدفاع الوطني” داخل مدينة العشارة شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، باندلاع اشتباكات بالأسلحة بين عناصر من قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام من جهة، ومسلحين من الميليشيات الموالية لإيران من جهة أُخرى داخل مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب حتى اللحظة.

المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد أشار في وقت سابق من اليوم إلى وصول شاحنات محملة بصناديق بداخلها مواد أولية لصناعة المتفجرات إلى مقرات الميليشيات الإيرانية في منطقة المزارع ببادية الميادين، خلال الساعات الفائتة، قادمة من العراق، حيث يتم تصنيع العبوات الناسفة وقذائف الهاون في بعض المقرات العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في مزارع الميادين “عاصمة” الإيرانيين ضمن منطقة غرب الفرات.

وفي الـ 16 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري،أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن ميليشيا “حركة النجباء” التابعة لـ “الحرس الثوري” الإيراني، بدأت بتجهير معمل لصناعة قذائف الهاون وقواعد ومنصات إطلاق صواريخ أرض – أرض ورصاص بكافة العيارات، وذلك ضمن مزارع تعود ملكيتها لأشخاص متواجدين خارج سوريا، استولت عليها ميليشيات إيران في وقت سابق على أطراف مدينة معدان بالريف الشرقي لمحافظة الرقة.