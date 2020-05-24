اقتتال مسلح جديد بين الفصائل الموالية لتركيا في منطقة رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة في منطقة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة الشمالي، بين عناصر من فصيل “صقور الشمال” من جهة، وعناصر من الفرقة 20 من جهة أخرى، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاشتباكات، وذلك ضمن الاقتتالات المسلحة المتواصلة بين الفصائل الموالية لتركيا.

وكان المرصد السوري نشر قبل أيام، أن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس بين فصيل “أحرار الشرقية” من جهة، وفرقة “الحمزات” مدعومة بقوات من “الشرطة العسكرية” من جهة أُخرى، وذلك في بلدة تل حلف بريف “رأس العين” شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصرين من “أحرار الشرقية” وعنصر من فرقة “الحمزات”، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاقتتال حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري في 14 مايو الجاري، أن خلاف بين فصائل “فيلق الرحمن” و “السلطان مُراد” و لواء “المعتصم” تطور لاندلاع عراك مسلح فيما بينهم في قُرى أهراس وسودا وليلان في ريف تل تمر الشمالي الغربي وريف رأس العين الغربي شمال الحسكة.

ووفقا لمصادر “المرصد السوري”، يعود سبب الخلاف على تقاسم مسروقات بعض المنازل في المنطقة والسيطرة عليها.