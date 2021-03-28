 اقتتال مسلح جديد بين الفصائل الموالية لأنقرة داخل مدينة رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت-الأحد، اشتباكات بين مجموعة من “كتيبة الموالي” من طرف، و”القوة الأمنية التابعة لفرقة الحمزة” من طرف آخر، داخل مدينة رأس العين (سري كانييه) الواقعة بريف الحسكة والخاضعة للنفوذ التركي، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاشتباكات، وسط استنفار من قبل الطرفين واستقدامهما لتعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وكان المرصد السوري أشار في 23 الشهر الجاري، إلى انفجار عنيف هز مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف الحسكة، تبين أنه ناجم عن سيارة انفجرت على طريق الصناعة شرق رأس العين، ما أدى لمقتل سائقها وسقوط جرحى كحصيلة أولية، بالإضافة لحدوث أضرار مادية في المنطقة.