اقتتال مسلح جديد بين مجموعات من الفصائل الموالية لأنقرة في ريف حلب الشمالي الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اقتتالاً مسلحاً جديداً ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث دارت اشتباكات بين مجموعتين من عشيرة واحدة، الأولى تضم مقاتلين من “لواء محمد الفاتح”، والأخرى من “فرقة الحمزة”، وذلك في قرية العمية بريف مدينة الباب شمال شرق حلب، دون معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال، فيما تدخلت قوة من “الشرطة العسكرية” لفض النزاع.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الأول، أن اشتباكات عنيفة اندلعت يوم أمس بين فصيل “أحرار الشرقية” من جهة، وفرقة “الحمزات” مدعومة بقوات من “الشرطة العسكرية” من جهة أُخرى، وذلك في بلدة تل حلف بريف “رأس العين” شمال الحسكة.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، أسفرت الاشتباكات عن إصابة عنصرين من “أحرار الشرقية” وعنصر من فرقة “الحمزات”، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاقتتال حتى اللحظة.