اقتتال مسلح عنيف بين مجموعتين تابعتين لـ فصيل “السلطان مراد” في مدينة رأس العين (سري كانييه)

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة، تشهدها مدينة رأس العين (سري كانييه) بريف الحسكة، بين مجموعتين من فصيل “السلطان مراد”، وتتركز الاشتباكات بالقرب من “دوار الحسكة”، تترافق دوي انفجارات عنيفة، ناجمة عن استخدام الطرفين للسلاح الثقيل، فيما تدخلت “الشرطة المدنية” لفض النزاع بين الجانبين، إلا أن أحد المجموعتين قام باستهداف مقر للشرطة المدنية، وسط حالة ذعر واستياء شعبي كبير، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال.

وكان المرصد السوري رصد قبل 3 أيام، اقتتالا داخلياً بين الفصائل الموالية لأنقرة داخل قرية أم عشبة بريف أبو رأسين (زركان)، وذلك بعد منتصف ليل أمس، نتيجة خلافات اعتيادية فيما بينهم حول تقسيم المسروقات وأرباح المحاصيل والإتاوات.