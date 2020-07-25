اكتشاف حالة جديدة بـ”كورونا” في سرمين بعد حجر البلدة.. وارتفاع العدد الإجمالي للمصابين في شمال غرب سورية إلى 26

أفادت مصادر طبية اليوم، بتسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس “كورونا” من بينهم حالة جديدة في بلدة سرمين شرق مدينة إدلب.

وبذلك يرتفع عدد المصابين في محافظة إدلب الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام إلى 17.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 26 بينهم كوادر طبية وهم: 17 في إدلب وريفها، و9 مصابين في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

وكانت “وزارة الداخلية” التابعة لـ “حكومة الإنقاذ” في الشمال السوري، أغلقت مداخل ومخارج بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي، وفرضت حجر صحي على البلدة، بتوصيات وتعليمات من “وزارة الصحة” بعد تأكيد إصابة سيدة من أهالي البلدة عقب عودتها من مناطق نفوذ النظام السوري.