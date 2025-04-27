اكتشاف مقبرة جماعية في ريف حمص تضم رفات 17 مدنياً قتلوا على يد ميليشيا الدفاع الوطني سابقاً

محافظة حمص: تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 17 مدنياً، قُتلوا ذبحاً بالسكاكين على يد عناصر من ميليشيا الدفاع الوطني خلال فترة سيطرة النظام السابق، وذلك في محيط قرية المختارية بريف حمص الشمالي.

وفي التفاصيل، جاء اكتشاف المقبرة عقب حملة أمنية نفذتها قوى الأمن العام قبل 8 أيام على قرية المختارية، حيث أسفرت عن اعتقال 18 شخصاً، من بينهم عنصران من ميليشيا الدفاع الوطني.

ووفقاً للمصادر، فقد أدلى أحد المعتقلين بمعلومات أدت إلى تحديد موقع المقبرة; مؤكداً تورط مجموعات من ميليشيا الدفاع الوطني في ارتكاب عمليات تصفية جماعية بحق مدنيين وإلقاء جثثهم في حفرة خلال عهد النظام السابق.

في حين تعد قرية المختارية من أبرز القرى التي كانت مركزاً لنشاطات ميليشيات موالية للنظام السابق خلال سنوات النزاع، حيث تحولت إلى قاعدة عسكرية وأمنية، ما أسفر عن ارتكاب انتهاكات واسعة بحق السكان.

وبلغت حصيلة المقابر الجماعية المكتشفة وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ سقوط الطاغية بشار الأسد 26 مقبرة جماعية، احتوت على رفات 2707ضحية، موزعة كالتالي:

–5 مقبرة جماعية في ديرالزور ضمت رفات 106 جثة بينهم 6 أطفال.

–4 مقبرة جماعية بريف دمشق ضمت رفات 167 جثة.

–3 مقبرة جماعية بحماة ضمت رفات 31 جثة.

-7 مقابر في حمص، تضم رفات 1239 جثة.

–4 مقابر جماعية في درعا ضمت رفات 137 جثة.

-2 مقبرة في دمشق ضمت رفات 1020 جثة.

–1مقبرة في إدلب ضمت رفات 7 جثث.