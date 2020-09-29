“الآسايش” تعتقل مواطناً من محله في ريف دير الزور.. و”قسد” تشن حملة تفتيش في منازل المدنيين 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت دورية تابعة لـ”الآسايش” محلاً تجارياً في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت مواطناً، دون ورود معلومات عن الأسباب والدوافع.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري، اليوم، حملة تفتيش نفذتها “قسد” شملت منازل المدنيين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون أن تتمكن “قسد” من العثور على شيء.

وكانت مصادر المرصد السوري أفادت، أمس، بأن الاستخبارات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت القائد المشترك لـ”الدفاع الذاتي” في دير الزور، عقب استدعائه للتحقيق في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، دون توضيح أسباب اعتقاله حتى اللحظة.

وينحدر القائد المشترك لـ”الدفاع الذاتي” من بلدة الطيانة في ريف دير الزور الشرقي، وهو نقيب منشق عن قوات النظام.