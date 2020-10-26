الآلاف من سكان وأهالي مدينة إدلب يشاركون بـ”تشييع” مجموعة من مقاتلين فيلق الشام الذين قضوا بالاستهداف الجوي الروسي صباح اليوم

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الآلاف من أهالي وسكان مدينة إدلب، “شيعوا” مجموعة من مقاتلي فيلق الشام ممن قضوا صباح اليوم بالاستهداف الجوي الروسي، على معسكر للفيلق بمنطقة جبل الدويلة شمال غربي إدلب، حيث شارك الآلاف بتشيع المجموعة المنحدرة من مدينة إدلب.

وكان المرصد السوري أشار قبل ساعات، إلى ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء الاستهداف الجوي من قبل طائرات حربية روسية، على معسكر تابع لفيلق الشام الموالي لأنقرة ضمن منطقة جبل الدويلة التابعة لحارم شمال غربي إدلب، وذلك على خلفية مفارقة جرحى للحياة والعثور على جثث المزيد من القتلى، في ظل استمرار فرق الإنقاذ بالبحث عن مفقودين ونقل الجرحى، حيث ارتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 78 على الأقل، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع، لوجود أكثر من 90 جريح بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود مفقودين وعالقين، وسط معلومات عن قتلى آخرين.

يذكر أن المعسكر كان من المفترض أن يتم تخريج دفعة مقاتلين منه، بعد إجراء دورة تدريبية لهم من قبل فيلق الشام، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن المعسكر يضم أكثر من 180 شخص بين مقاتل ومدرب وإداري في صفوف فيلق الشام.