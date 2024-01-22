الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تداهم السكن الجامعي وتعتقل طالبين في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: داهم عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السكن الجامعي في حي الشيخ سعد بمدينة الزبداني بريف دمشق، واعتقلوا طالبين بشكل تعسفي، أحدهما يدرس في كلية العلوم والآخر في كلية الهندسة المعمارية، حيث جرى اعتقالهما لأسباب مجهولة، وجرى اقتيادهما إلى مركز أمني تابع للنظام دون معرفة مصيرهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام حملة اعتقالات تعسفية ضمن مناطق نفوذها.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، بأن مع استمرار الحملة الأمنية التي تقوم بها شعبة المخابرات العسكرية ضمن منطقة المزة فيلات بالعاصمة دمشق، ارتفع تعداد الأشخاص الذين جرى اعتقالهم خلال ساعات إلى 4، بينهم صف ضابط، وذلك على خلفية الاستهداف الإسرائيلي لمبنى في المنطقة يوم أمس السبت، يذكر أن منطقة المزة فيلات تعد منطقة أمنية بشكل شبه كلي حيث تتواجد فيها مساكن شخصيات رفيعة من عسكريين وسياسيين وسفارات أيضاً.