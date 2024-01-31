الأجهزة الأمنية التابعة للنظام تعتقل شابين بشكل تعسفي في منطقتين مختلفين ضمن مناطق النظام

اعتقل عناصر المخابرات العسكرية التابع للنظام مواطناً بشكل تعسفي في أحد شوارع مدينة معربا بريف دمشق، كما داهم العناصر منزله في المدينة وقام بتفتيشه، دون معرفة الأسباب، حيث جرى اقتياده إلى جهة أمنية لدى قوات النظام دون معرفة مصيره.

وفي سياق آخر، اعتقل عناصر دورية تابعة لأمن الدولة شاباً آخر في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، في عملية مداهمة لمنزله، بتهمة التعامل مع العملات الأجنبية والحوالات، وجرى اقتياده إلى جهة أمنية دون معرفة مصيره.

وتواصل قوات النظام بشن حملة اعتقالات عشوائية بحق المدنيين ضمن مناطق نفوذها، بدون وجود تهم واضحة.

وكان المرصد السوري لحقوق الانسان، رصد بتاريخ 29 كانون الثاني الجاري، إقدام عناصر قوات النظام المتمركزين على أحد الحواجز العسكرية في المدينة على اعتقال شاب ينحدر من بلدة الحرير بريف درعا بشكل تعسفي، دون معرفة التهمة الموجهة إليه أو معرفة مصيره حتى اللحظة.