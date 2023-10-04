الأديب السوري خطيب بدلة: الائتلاف الذي يتحكم فيه الإخوان لا أمل فيه وبعض قياداته حوّلت الثورة إلى ‘بزنس’… والقرار 2254 ذاهب للتقادم

الأديب السوري خطيب بدلة: الائتلاف الذي يتحكم فيه الإخوان لا أمل فيه وبعض قياداته حوّلت الثورة إلى ‘بزنس’… والقرار 2254 ذاهب للتقادم

قال الأديب السوري والكاتب وعضو الائتلاف السوري المعارض السابق، خطيب بدلة، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنّ فرضية تطوير الائتلاف لنفسه مستبعدة حيث بات هيئة سياسية منبوذة حتى في الأوساط الثورية الإخوانية، وهو الذي يسيطر عليه الإخوان المسلمين.

ويعتبر بدلة أنّه من الصعب أيضا تنفيذ القرار2254 وهو ذاهب للتقادم، مشيرا إلى أهمية تقديم الدول المتحكمة لمبادرة أخرى لحلّ الازمة.

س-خلافات صلب الائتلاف الوطني السوري المعارض أدت كما يقول بعض السياسيين إلى مزيد تشظيه وتشتته، برأيك، ماهي أكبر مشاكل الائتلاف التي أوصلته لهذا الحال؟

ج- في 2016، قبل استقالتي من الائتلاف، أجبتُ الأستاذ رياض سيف، عن سؤال طرحه على الأعضاء، عن إمكانية تطوير الائتلاف، فأجبته بأن هذا الأمر غير ممكن، بسبب سيطرة الإخوان المسلمين ومَنْ في حكمهم عليه، ما يزال رأيي في الائتلاف على حاله، بل إن تطورات سلبية أخرى كثيرة، تراكمت عليه بعد ذلك التاريخ، فأصبح هيئة سياسية منبوذة حتى في الأوساط الثورية الإخوانية العادية.

-يمكن الحديث عن مشاكل أخرى جانبية، موجودة في الائتلاف، وهي أن قسماً كبيراً من أعضائه حولوا ثورتهم ومعارضتهم للنظام إلى بزنس، فإذا شعروا بأن مصالحهم المادية مهددة، يتغلبون على ما يواجههم بالتكتل، أنا، شخصياً لا أصغي إلى ردح بعض الأعضاء الذين تركوا الائتلاف، ليقيني بأنهم كانوا يسكتون على ما كانوا يرونه أثناء وجودهم، فإذا نُبذوا، وأصبحوا خارجه، يبدؤون بالتشكي والتذمر، الائتلاف، باختصار، شيء غير ذي قيمة.

س-هل ظلمت المعارضة السورية بكل تفرعاتها في الداخل والخارج الثورة، وماذا قدمت للشعب السوري؟

ج-ما اصطلح على تسميته (المعارضة السورية)، وهي تسمية غير دقيقة، لم تتمكن من تحويل الانفجار الشعبي الذي انطلق سنة 2011 وسمي (ثورة) إلى ثورة شعبية حقيقية، فلم يرسموا للثورة خارطة طريق، ولم يحددوا لها أهدافاً، ولم يضعوا تصوراً لشكل الدولة السورية التي يريدون أن تصل الثورة إليها، وهذا أمر غريب، جعل الثورة السورية عشوائية، فوضوية، تنادي بإسقاط النظام، ولا تقول للشعب ماذا تنوي أن تفعل بعد إسقاط النظام، وهذا برأيي أهم عوامل الإخفاق الذي منيت به الثورة.

س–يرفض النظام السوري المعارضة ويتهمها بالإرهاب، ويرفض التفاوض معها، ومن جانب آخر يتنصل من تطبيق القرارات الدولية التي وضعتها هيئات دولية، ماذا يريد هذا النظام، وهل لاقى حريته وراحته في هذه الفوضى وهل يتغذى من جوع السوريين حتى في مناطقه؟

ج-النظام السوري، بطبيعته، منذ تأسيسه، يرفض أي مشاركة سياسية ندّية حقيقية له بالحكم، وكان لا يقبل بوجود معارضة سياسية خارج السجون والمعتقلات، إلا إذا كانت معارضة مدجنة، وراضية بأن تجلس في الصفوف الخلفية، أي أن تعمل بإمرته، وبقيادته، وخلال الثورة اشتغل النظام، وما يزال، على مبدأ: أنا قاتل أو مقتول، وإما أن يركع المنتفضون والمعارضون، أو أن يستمر بحربهم، إنها باختصار حرب صفرية.

س-كثيرون سيد خطيب يقولون إن القرارات الدولية وخاصة القرار 2254جاء لإدارة الأزمة لا لحلّها، هل تتفق مع هذه الرؤية، وهل بات الوقت مناسبا لإطلاق مبادرة جديدة؟

ج- في قناعتي أن القرار 2254 لن يطبق في يوم من الأيام، وأنه ذاهب بالتقادم، ويا حبذا لو تقدم إحدى الدول العظمى، أو مجموعةٌ منها مبادرة لحل القضية، وبرأيي أن إهمال دول العالم للوضع السوري وللمقتلة السورية غير منسجم مع مبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها تلك الدول، إنها تترك النظام السوري والشعب السوري لعوامل الزمن، وبلادنا تتفتت وتضعف وتضمحل، والسوريون لا يفعلون شيئاً، ودافع الثمن هو الشعب الغلبان.

س-قال وزير خارجية النظام، إن النظام لن يقبل التطبيع مع النظام التركي ولا لقائه إلا بعد خروج قواته نهائيا من سورية، ما تعليقكم، وهل ترون أن في شروط النظام تعجيز للحل الذي تقول تركيا أنه يبدأ من التفاهم معها وإعادة اللاجئين وغيره من الشروط؟

ج- سبق للنظام أن صرح بأنه لن يلتقي مع الأتراك، والتقى معهم في موسكو قبيل الانتخابات التركية الأخير، نظام الأسد لا يجيد العمل الدبلوماسي، وهو الآن ضعيف، ومتهالك، وينتظر حماية الروس والإيرانيين له عندما يوشك على السقوط ولذلك لا يمكن أخذ تصريحات وزير الخارجية على محمل الجد.

-لا شك أن الأتراك يمسكون بأوراق كثيرة، منها ورقة اللاجئين، ولكنهم، في الآونة الأخيرة، يخسرون هذه الورقة، بسبب العمل الجاري على طردهم، أو إجبارهم على الرحيل.

س- حديث عن لقاء قريب في سلطنة عمان للجنة الدستورية، بعد سنوات من العمل دون أن تفلح في كتابة المسودة بسبب تعطيلات النظام، هل بات ضروريا أن تنهي مهامها وهل مشكلة سورية في دستور؟

ج- اللجنة الدستورية، مثل الائتلاف، جسم سياسي زائد عن اللزوم. السوريون، عندما يكون ثمة حل في الأفق، بحاجة إلى دستور علماني ديمقراطي على الطراز الأوروبي، ويجب أن يفرض على من يريد ومن لا يريد، ولا باس أن يشارك في وضعه خبراء حقوقيون أجانب.

-أشك في أن اللجنة الدستورية قادرة على فعل أي شيء، لو كانت قادرة لفعلت ذلك منذ زمن طويل.