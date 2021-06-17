الأردن.. إحباط محاولة تسلل من الأردن إلى سوريا

أفاد مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر اليوم الخميس على إحدى واجهاتها، محاولة تسلل شخص سوري من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وأشار المصدر إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى القاء القبض عليه، ويحمل الجنسية السورية. وشدد المصدر على أن “القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

المصدر: روسيا اليوم