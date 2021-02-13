الأردن.. إحباط محاولة تهريب آثار إلى سوريا

تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في معبر “جابر” الأردني الحدودي مع سوريا، من إحباط تهريب 3 قطع أثرية من الحجر الكلسي الأبيض إلى سوريا، عبارة عن معصرة عنب تعود للعصر البيزنطي.

المصدر:RT