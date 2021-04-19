الأردن: جرح ضابط حرس حدود في إحباط محاولة تسلّل مهربين مخدرات من سوريا

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الإثنين، وعلى احدى واجهاتها محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود تم إجلاءه إلى المدينة الطبية وحالته مستقرة، مضيفاً أن أحد المتسللين قتل، وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وأوضح المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

المصدر: النهار العربي