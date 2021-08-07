الأردن.. مقتل شخص وإصابة آخرين خلال إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا

أعلن مصدر عسكري أردني مقتل شخص وإصابة آخرين بجروح إثر إحباط الجيش محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

وقال المصدر إنه “تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى قتل أحد المهربين وإصابة عدد منهم، ولاذ الباقي بالفرار إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وكمية من مخازن الذخيرة وجهاز اتصال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.