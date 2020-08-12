الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سوريا بسبب «كورونا»

قرر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، اليوم الأربعاء، إغلاق معبر جابر الحدودي مع سوريا لمدة أسبوع اعتبارا من غد الخميس بعد تسجيل إصابات بكورونا في صفوف العاملين في المركز الحدودي، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وسجل الأردن خلال اليومين الماضيين 25 إصابة بفيروس كورونا المستجد كانت غالبيتها على حدود جابر مع سوريا بعد ان كانت الإصابات تقتصر على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن «وزير الداخلية سلامة حماد قرر الأربعاء وبناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته إغلاق مركز حدود جابر اعتباراً من صباح غد الخميس ولمدة أسبوع». وأكدت اللجنة «ضرورة استكمال وتسريع إجراءات تخليص البضائع الموجودة حاليا في المركز قبل إغلاقه».

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إنه «سيتم اثناء فترة اغلاق المركز اعادة النظر وتقييم الاجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة اللازمة لحماية المواطنين والكوادر العاملة في المركز». وأضاف أن «إجراءات اعادة التقييم ستشمل جميع المعابر الحدودية (…) والتشديد على متابعة مدى التزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم».

من جهته، أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز أن «مجموع الحالات المحلية المسجلة بفيروس كورونا منذ صباح امس وحتى صباح اليوم بلغ 25 حالة محلية وغالبيتها من مركز حدود جابر». وأكد أن ذلك «يشكل مصدر قلق. علينا ان نتحقق من مصادرها واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع إنتشارها».

وقررت لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع تكليف وزير الصحة سعد جابر «اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز وإجراء الترتيبات اللازمة».

ودعا الرزاز إلى «إعادة النظر في كل الإجراءات ليس فقط في مركز حدود جابر، وإنما أيضا في مركزي حدود الكرامة (مع العراق) والعمري (مع السعودية) بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية».

ووصل عدد المصابين بالفيروس في الأردن حتى مساء الاثنين الى 1283، شفي منهم 1189 فيما لا يزال 66 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيين متخصصين، بينما وصل عدد الوفيات إلى 11.

المصدر:الشرق الاوسط