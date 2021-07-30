الأسايش تداهم قسمين ضمن “دويلة” الهول وتعتقل نحو 15 شخص بتهمة “الانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية”

محافظة الحسكة: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مداهمات نفذتها قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة داخل مخيم الهول الواقع أقصى جنوب شرق الحسكة، اعتقلت خلالها نحو 15 شخص بتهمة الانتماء والتعامل مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، من ضمنهم متهمين بتنفيذ جرائم قتل ضمن “الدويلة”، وجرت الاعتقالات من القسمين الرابع والسادس.

وكان المرصد السوري وثق في 26 الشهر الجاري، مقتل شخص يعمل مع القوى الأمنية في إدارة “المخيم”، برصاص مسلحين مجهولين، يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في القسم الأول من مخيم الهول.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل رجل وامرأة من الجنسية العراقية على يد مجهولين يرجح أنهم من أذرع تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما هاجمت خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” مكتبًا للصرافة داخل قاطع المهاجرات وتم سرقة بعض الأموال والذهب، دون تسجيل خسائر بشرية.

والجدير بالذكر أن تعداد الجرائم منذ انتهاء المرحلة الأولى للحملة الأمنية بلغ 22 جريمة قتل، وهو مؤشر لا يدعو للتفاؤل وسط تخوف من عودة جرائم القتل للتصاعد في مخيم الهول.