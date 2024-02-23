“الأسايش” تطلق النار على صياد في منطقة محظورة بريف منبج

محافظة حلب: أصيب مواطن بجروح وهو من أبناء قرية خالد بريف منبج شرقي حلب، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل عنصر بقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، أثناء صيد الأسماك بمنطقة محظورة قرب سد تشرين بريف منبج، بعد أن حذره العناصر مرات عدة.

وفي سياق ذلك، احتج مواطنون من أهالي القرية أمام مقرات مجلس منبج العسكري على تصرف قوى الأمن الداخلي، سرعان ماتدخل الوجهاء وتم السيطرة على الموقف.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 4 شباط الجاري مقتل مواطن برصاص أطلق من جهة دورية لـ”قسد” على الطريق في بلدة الجرذي بريف دير الزور الشرقي، وسط استياء كبير للمواطنين في البلدة احتجاجاً على حادثة القتل.

وفي سياق ذلك، هاجم عدد من الأهالي على حاجز لعناصر “قسد”، في حين رد عناصر الحاجز بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين.