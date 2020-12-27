“الأسايش” تعتقل مواطنين في ريف الحسكة بتهمة التعاون مع الفصائل الموالية لتركيا.. و”الشبيبة الثورية” تفتش المارة في شوارع الدرباسية

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: اعتقلت قوى الأمن الداخلي “الآسايش” امرأة وزوجها، بعد عودة الزوجة من زيارة أهلها في منطقة ريف أبو راسين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وصادرت “الأسايش” سلاح فردي وبعض الوثائق من منزلهما، ويرجح اعتقالهما بتهمة التعاون مع الفصائل الموالية لتركيا.

واعتقلت “الأسايش” أحد أعضاء مراقبة الحدود من أبناء قرية قرمانية بريف الدرباسية، ويعمل في تهريب البشر، يشتبه بأنه متعاون مع الفصائل الموالية لتركيا.

وفي سياق آخر، تجمع 7 عناصر مسلحين من “الشبيبة الثورية” في أحد شوارع الدرباسية بريف الحسكة، بغرض تفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، شهدت توتراً بين النظام السوري المسيطر على مناطق في المدينة من جانب، وقوى الأمن الداخلي “الآسايش” المسيطرة رفقة قسد على القسم الأكبر منها من جانب آخر، وذلك على خلفية الاعتقالات التي نفذها كل طرف مساء أمس السبت، حيث كانت قوات النظام قد اعتقلت عدة أشخاص بتهم مختلفة أبرزها “الانتماء للإدارة الذاتية وموظف لديها ومطلوب للخدمة الإلزامية”، لتقوم الأسايش باعتقال عناصر من أجهزة النظام الأمنية ولم يفرج أي من الطرفين عن أحد حتى اللحظة، وقالت مصادر المرصد السوري، أن روسيا تحاول السيطرة على الوضع ومنع تفاقهم عبر اتصالات بين القوات الروسية المتواجدين في مطار القامشلي وقيادات في قسد والأسايش.