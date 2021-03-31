“الأسايش” تعلن القبض على “القاضي الشرعي” لداعش في مخيم الهول بسوريا

أعلنت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا “الأسايش” أنها قبضت على “القاضي الشرعي” لمخيم الهول شمال سوريا في اليوم الرابع للحملة الأمنية فيه.

وقالت “الأسايش” إنها ألقت القبض على “أبو محمد الجميلي” اليوم، وأشارت إلى أنه من مواليد مدينة الأنبار العراقية 1959، وأنه كان يعمل ضمن صفوف تنظيم القاعدة في العراق، قبل أن ينضم لداعش، كأمير شرعي ومفت.

وأضافت أنه “استمر في عمله حتى بعد تواريه عن الأنظار بين سكان مخيم الهول”.

وكانت “الأسايش” بمساندة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت في 28 من الشهر الجاري حملة أمنية واسعة أطلقت عليها اسم حملة “الإنسانية والأمن” في المخيم الذي يقع على بعد 45 كيلومترا شق مدينة الحسكة شمال سوريا.

المصدر: RT