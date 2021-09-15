“الأسايش” تفرق مظاهرة طلابية تطالب بالسماح بتدريس مناهج النظام السوري في مدينة عين العرب/كوباني

محافظة حلب: خرج عشرات من طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمظاهرة في مدينة عين العرب (كوباني) طالبوا من خلالها “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سوريا بالسماح بتدريس مناهج النظام السوري التعليمية، إلا أن قوات “الأسايش” فرقتهم وهددتهم بالاعتقال والضرب في حال تكررت المظاهرات، وتصاعد الاستياء من قِبل طلاب الشهادات في مناطق “الإدارة الذاتية” كون مناهجها التعليمية غير معترف بها بالإضافة إلى أن الكثير من مسؤولي “الإدارة الذاتية” يرسلون أبناءهم إلى مدارس وجامعات النظام السوري إلا أنهم يمنعون تدريس مناهج النظام في مناطقهم.

وفي الـ 13 من من سبتمبر/أيلول الجاري، : رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقفة احتجاجية نفذها شبان وشابات أمام “جامعة روج آفا” الواقعة بمدينة القامشلي بريف الحسكة، وذلك اعتراضاً على نتائج امتحان القبول الجامعي، وتحدث المحتجون عن ضيق الوقت قياساً بالكم الكبير من الأسئلة المطروحة في امتحان القبول، مطالبين بتعديل ذلك من قبل إدارة الجامعة.