المرصد السوري لحقوق الانسان


“الأسايش” تواصل احتجازها لـ 12 مُدرس يقومون بإعطاء دروس من مناهج النظام وطلابهم يتظاهرون للمطالبة بالإفراج عنهم

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أفادت مصادر المرصد السوري، بأن قوى الأمن الداخلي “الأسايش” اعتقلت على مدار اليومين المنصرمين، 8 مدرسين من بلدة كركي لكي الواقعة في منطقة رميلان بريف القامشلي، وذلك لقيامهم بإعطاء دروس من مناهج النظام، بالتزامن مع استمرارها باعتقال 4 مدرسين من مدينة عامودا منذ ثلاث أيام، لذات السبب، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عدد من طلاب المدرسين المعتقلين من بلدة كركي لكي تظاهروا للمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي الـ7 فبراير/شباط أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن دوريات تابعة لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، اعتقلت 4 مدرسين من مدينة عامودا بريف الحسكة، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن سبب الاعتقال جاء على خلفية قيام المدرسين بإعطاء دروس خاصة للطلاب في منازلهم من مناهج النظام.

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