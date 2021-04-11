المرصد السوري لحقوق الانسان


الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لموريتانيا والارجنتين

تسلم الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدى سوريا، لكل من موريتانيا والأرجنتين.

وتقبل الأسد أوراق اعتماد أحمد أدي محمد الراظي، سفيرا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسباستيان زافالا، سفيرا لجمهورية الأرجنتين لدى الجمهورية العربية السورية.

الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية
الأسد يتسلم أوراق اعتماد سفيرين جديدين لدولة عربية وأخرى لاتينية

وجرى استقبال كلا من السفيرين على حدة، حيث استقبل السفيران وودعا في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد  وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ومنصور عزام، وزير شؤون رئاسة الجمهورية.

 

المصدر: RT 

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