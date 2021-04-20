الأسد يعيّن محمد هزيمة حاكماً لمصرف سورية المركزي

قالت وسائل إعلام رسمية إن رئيس النظام السوري بشار الأسد أصدر مرسوما، اليوم الثلاثاء، بتعيين محمد عصام هزيمة حاكما جديدا لمصرف سورية المركزي، ليحل محل سلفه حازم قرفول الذي أقيل الأسبوع الماضي بسبب مزاعم بإساءة التعامل مع أزمة العملة.

وهزيمة، الذي كان أحد نائبين للحاكم السابق حازم قرفول، هو أستاذ جامعي تلقى تعليمه في فرنسا وعضو في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

ورفع مصرف سورية المركزي، الخميس الماضي، أسعار دولار الحوالات الخارجية إلى 2500 ليرة للدولار الواحد، بعد أن ضاعف سعر الدولار الرسمي ليقترب من سعر السوق السوداء.

وقالت مصادر من العاصمة السورية دمشق لـ”العربي الجديد”، في تصريحات سابقة، إن حكومة بشار الأسد تتجه إلى توحيد سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق السورية، ومحاولة إلغاء الأسعار المتعددة “سعر رسمي، سعر سوق سوداء، سعر حوالات خارجية، سعر بدل خدمة العلم وسعر منظمات إنسانية”، توازيا مع عزل حاكم “المركزي” يوم الثلاثاء، وتحمليه مسؤولية تهاوي سعر الليرة عبر ضخ كتل قروض كبيرة بالليرة وعدم اتخاذ مبادرات لتحسين سعر الصرف، على حسب قول المصادر السورية.

ورفع المركزي السوري، الخميس الماضي، سعر الصرف الوسطي للدولار من 1256 ليرة، وفق نشرة الأربعاء الماضي، إلى 2512 ليرة ، ورفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الواردة إلى سورية إلى 2500 ليرة.

المصدر: العربي الجديد