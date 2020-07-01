“الأكبر على مستوى العالم”.. إيطاليا تضبط 14 طنا من الأمفيتامين صنعها داعش في سوريا

“الأكبر على مستوى العالم”.. إيطاليا تضبط 14 طنا من الأمفيتامين صنعها داعش في سوريا

أعلنت الشرطة الإيطالية الأربعاء عن مصادرة كمية قياسية من الأمفيتامين تبلغ 14 طنا على شكل 84 مليون حبة كبتاغون، موزعة على ثلاث حاويات، أنتجها تنظيم داعش في سوريا.

وأوضحت الشرطة في بيان أن هذه العملية تمت في مرفأ ساليرنو في جنوب نابولي.

وتقدر قيمة المضبوطات في السوق بنحو مليار يورو، ما أهلها لتكون “أكبر عملية مصادرة أمفيتامين على المستوى العالمي”، وفقا للشرطة.

وأشارت السلطات الى أن المضبوطات كانت موجودة داخل ثلاث حاويات تحتوي على أسطوانات ورقية للاستخدام الصناعي، قادمة من سوريا وموجهة إلى شركة مقرها في مدينة لوغانو السويسرية، وفقا لما نقلت وكالة “آكي” الإيطالية.

المصدر: الحرة