الألغام المتقدمة تقتل وتجرح 7 عناصر من قوات النظام في ريف إدلب.. وانفجار عنيف شمال مدينة سراقب

قتل عنصر في قوات النظام وأصيب 6 آخرين بجروح متفاوتة، اليوم، أثناء محاولتهم التسلل لتفكيك ألغام متقدمة زرعتها الفصائل على محور فليفل-الفطيرة في جبل شحشبو بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، دوى انفجار عنيف في ريف إدلب الشرقي، مساء اليوم.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الانفجار نتيجة مستودع ألغام وذخائر انفجر على محور ريف سراقب الشمالي الخاضع لنفوذ قوات النظام والمسلحين الموالين لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ووثقّ المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 17 أيار/مايو الفائت، مقتل عنصر في قوات النظام، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة مورك الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حماة الشمالي.