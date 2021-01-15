الألغام ومخلفات الحرب تودي بحياة عنصر في قوات النظام ومرافقه في ريف حماة الشرقي

قُتل عنصر في قوات النظام وشخص آخر كان برفقته، إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية الطويحنة بريف حماة الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 10 يناير/كانون الثاني، استشهاد طفل من أبناء منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، نتيجة انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، في محيط مدينة السخنة.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 423 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 135 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.