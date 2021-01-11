الألغام ومخلفات الحرب تودي بحياة 5 أطفال في محافظتي دير الزور ودرعا

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استشهاد 3 أطفال نتيجة انفجار حقل ألغام في بادية الحمدان بالقرب من مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، اليوم، استشهاد طفل وطفلة وإصابة أكثر من6 آخرين بجروح بليغة، نتيجة انفجار لغم من مخلفات الحرب على أطراف مدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

وبذلك، يرتفع عدد الضحايا جراء انفجار الألغام ومخلفات الحرب في سورية إلى 5 أطفال.

ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فإن عدد الذين قتلوا واستشهدوا وقضوا جراء انفجار ألغام وعبوات وانهيار أبنية سكنية متصدعة من مخلفات الحرب في مناطق متفرقة من الأراضي السورية في حمص وحماة ودير الزور وحلب والجنوب السوري، في الفترة الممتدة من بداية شهر يناير/كانون الثاني من العام الفائت 2019 وحتى اليوم، بلغ 421 شخصاً، بينهم 71 مواطنة و 135 طفلاً.

ومن بين العدد الكلي، وثق “المرصد السوري” استشهاد 45 شخصاً بينهم 30 مواطنة و5 أطفال، خلال بحثهم وجمعهم مادة الكمأة التي تنمو في المناطق التي تتعرض لأمطار غزيرة وتباع بأسعار باهظة.