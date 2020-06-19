الأمطار الغزيرة تتسبب في استشهاد 5 أطفال وتشرد عشرات العائلات تقطن مخيمات عشوائية غرب إدلب

استشهد 5 أطفال، اليوم، غرقا في السيول التي شكلتها غزارة الأمطار الصيفية في بحيرة بالقرب من مخيمات النازحين غرب إدلب.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الأطفال الخمسة من نازحي قرية الغدفة في ريف إدلب الشرقي، غرقوا جميعا أثناء محاولة إنقاذ بعضهم البعض.

وتسببت العاصفة الهوائية والأمطار الغزيرة في تضرر عشرات الخيام العشوائية في عدة مناطق في ريف إدلب، تأوي عائلات نازحة من ريفي إدلب وحماة .

كما شردت العاصفة العشرات من ساكني المخيمات العشوائية تقع غرب وشمال مدينة إدلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، تضرر عشرات الخيام جراء عاصفة هوائية ضربت “مخيم التح” في شمال إدلب، حيث اقتلعت الرياح نحو 20 خيمة تأوي عائلات نازحة من بلدة التح في ريف إدلب.

يذكر أن “مخيم التح” يقع غرب مدينة معرة مصرين ويأوي نحو 350 عائلة، تم تشييده تزامنا مع العملية العسكرية الأخيرة التي أفضت بسيطرة قوات النظام على مساحات واسعة من أرياف إدلب وحلب وحماة.

ورصد المرصد السوري في 12 حزيران/يونيو، تضرر مخيمات الشيخ بحر للمرة الثانية حيث اقتلعت الرياح عدة خيام وتضررت العشرات منها، إثر عاصفة هوائية ضربت المنطقة.