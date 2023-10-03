الأمطار تتسبب بضرر 12 خيمة ومسكن مؤقت في 3 مخيمات بريف حلب الشمالي

تضررت 12 خيمة ومسكن مؤقت متنقل(كرفانة)، في مخيمات “الإيمان” و”الرسالة” و”الحرمين” في قرية شمارين في ريف حلب الشمالي، عند الحدود السورية – التركية، عبر معبر باب السلامة، وذلك جراء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، عصر اليوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد العوائل المتضررة جراء غرق الخيام 10 عوائل من المهجرين.

ويعيش قاطني المخيمات في الشمال السوري، أوضاعا إنسانية صعبة، من حيث الخيم المهترئة، التي أنهكتها سنوات النزوح والظروف الجوية القاسية صيفاً شتاء، بالإضافة إلى عدم تقديم المساعدة من أي جهة أو منظمة للنازحين للتخفيف من معاناتهم المستمرة.

وتفتقد مخيمات النزوح والتي تعد بيئة خصبة لانتشار الأوبئة والأمراض، لأدنى مقومات الحياة البشرية، يرافق ذلك أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة تهيمن على الوضع في الشمال.

وتضرر، يوم الأحد 1 تشرين الأول، نحو 40 خيمة للمهجرين في مخيمات الزمار وشهرناز وبستان جمعة في محيط بلدة أرمناز غرب ‎إدلب، بسبب الأمطار الغزيرة.

وشهدت المنطقة منخفضا مصحوبا بأمطار غزيرة مع اقتراب دخول فصل الشتاء، زاد من معاناة النازحين.