الأمم المتحدة: الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار 2254 لمجلس الأمن.

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، أن الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا ليست جزءا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار 2254 لمجلس الأمن.

وقال ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء: “رأينا الإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا يوم 26 مايو. هذه الانتخابات تم إعلانها في إطار الدستور الحالي، وهي ليست جزءا من العملية السياسية المنصوص عليها في القرار 2254. لسنا طرفا منخرطا في هذه الانتخابات ولا يوجد أي انتداب لدينا”.

وأشار ديوجاريك إلى أن الأمم المتحدة ستواصل التشديد على أهمية التسوية السياسية للنزاع في سوريا عن طريق المفاوضات.

وتابع: “يكلف القرار 2254 الأمم المتحدة بالإسهام في عملية سياسية ستتكلل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة بموجب دستور جديد تحت رعاية الأمم المتحدة بالتوافق مع أعلى المعايير الدولية لتشمل كل السوريين بينهم أفراد الجاليات”.

والأحد أعلن رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة صباغ، رسميا إجراء انتخابات الرئاسة يوم 26 مايو القادم، ودعا الراغبين بالترشح إلى تقديم أوراقهم.