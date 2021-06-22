الأمم المتحدة: تجنيد أكثر من 8500 طفل على مستوى العالم في 2020

الأمم المتحدة: تجنيد أكثر من 8500 طفل على مستوى العالم في 2020

أشارت الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 8500 طفل تم تجنيدهم العام الماضي في صراعات شتى بأنحاء العالم، وأن نحو 2700 طفل آخرين قتلوا في تلك الصراعات.

المصدر: روسيا اليوم