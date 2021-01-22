الأمم المتحدة: تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا بمخيم الهول للاجئين بسوريا

قالت الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن مقتل 12 سوريا وعراقيا في النصف الأول من يناير بمخيم الهول للاجئين بشمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، اليوم الجمعة “نناشد السلطات المسؤولة عن الأمن في هذا المخيم ضمان سلامة السكان وأيضا موظفي الإغاثة”.

وأضاف في إفادة للأمم المتحدة في جنيف: “كل عمليات توصيل المساعدات تتعرض للخطر عندما يرتفع مستوى انعدام الأمن، كما نراه الآن”.

وأشار لايركه إلى أن “المخيم الخاضع لسيطرة قوات كردية سورية يؤوي نحو 62 ألفا من دول مختلفة”.

ويضم مخيم الهول عوائل مقاتلي “داعش” من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من 50 دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

المصدر: رويترز