الأمم المتحدة: ساعدنا 12 سلطة قضائية على إعداد دعاوى جرائم الحرب في سوريا

الأمم المتحدة: ساعدنا 12 سلطة قضائية على إعداد دعاوى جرائم الحرب في سوريا

كشفت كاثرين مارشي-أوهل رئيسة الآلية التي أسستها الأمم المتحدة لتوثيق جرائم الحرب في سوريا، أن الآلية قدمت معلومات وأدلة إلى 12 سلطة قضائية.

وقالت مارشي-أوهل في منتدى استضافته بريطانيا، إن “ما قدمته الآلية تضمن لقطات مصورة وصورا فوتوغرافية وعبر الأقمار الصناعية ووثائق مسربة وروايات شهود وعينات وأدلة جنائية، وهذا يمثل أفضل موقف جرى توثيقه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.

وأضافت: “ذلك لا يجعل طريق تحقيق العدالة سهلا، لكن يجعله ممكنا”.

وذكرت أن فريقها الصغير في جنيف يؤسس لمقر لتخزين الكميات الكبيرة من الأدلة والمعلومات وعززها بما يتسق مع معايير القانون الجنائي الدولي.

وتابعت: “نتعاون مع 12 سلطة قضائية مختلفة وندعم التحقيقات والملاحقة القضائية معها. تلقينا مئة طلب للمساعدة في إجراء 84 تحقيقا وملاحقة قضائية”، مشيرة إلى أن الآلية تبادلت المعلومات والأدلة في إطار 39 تحقيقا من أصل مئة.

وفي تصريح لـ”رويترز”، قالت مارشي-أوهل إن “من الـ12 سلطة قضائية قسما كبيرا في أوروبا”.

ومن جهة أخرى، قال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا، وهي لجنة منفصلة مؤلفة من محققين في جرائم الحرب وتحتفظ بقائمة سرية للمشتبه بهم: “حتى الآن جمعت لجنة التحقيق معلومات مبدئية عن 3200 فرد من الجناة المشتبه بهم”.

وأضاف: “هذا يشمل أفرادا من كل أطراف الصراع بما يضم الحكومة والقوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة ومنظمات تدرجها الأمم المتحدة في قائمة الإرهاب ومنها هيئة تحرير الشام وتنظيم داعش”.

المصدر: “رويترز”+rt