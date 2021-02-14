الأمم المتحدة: 12,4 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنّ 12,4 مليون شخص في سوريا التي مزقتها الحرب يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وأشار البرنامج إلى أن “60% من السوريين يعانون الآن انعدام الأمن الغذائي”، بناء على نتائج تقييم وطني في أواخر عام 2020.

ويمثل ذلك زيادة حادة من 9,3 مليون شخص كانوا يعانون انعدام الأمن الغذائي في مايو من العام الماضي.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي جيسيكا لوسون لـ”فرانس برس” إن “المزيد من السوريين ينزلقون إلى براثن الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من أي وقت مضى”.

وأضافت: “من المثير للقلق أن الوجبة الأساسية أصبحت الآن بعيدة عن متناول غالبية العائلات”.

وتابعت: “الوضع الاقتصادي في سوريا يتسبب بضغوط هائلة على العائلات التي لم يبق لها شيء بعد سنوات من الصراع ويعتمد الكثير منها بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة”.

المصدر: أ ف ب